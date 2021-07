Käsipallikoondise peatreener: koondisesse kuulumine peab valmistama rõõmu

Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson tunneb hästi Bahreini koondise islandlasest juhendajat ja paljuski tänu sellele eelseisvad mängud teoks saavad. Bahreini sõitvas meeskonnas on nii kogemust kui noorust. Kuigi on suvepuhkuste aeg ja kõiki tippmängijaid ei õnnestunud kokku saada, on Sivertsson rahul, et mitmed koondise põhitegijad soovisid nendes mängudes osaleda.

"Üks asi on see, et rahvuskoondisse kuulumine peab valmistama rõõmu. See pole alati seotud suurte võistlustega. Koondis peaks olema nagu teine koduklubi. See tunne on oluline, et mängijad areneksid ja võidaksid hiljem raskeid valikmänge," lausus Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson.

Lõppenud hooajal Prantsusmaa esiliigas edukalt mänginud Jürgen Rooba on tagasi koondises pooleteistaastase pausi järel.

"Kindlasti see on mängijatele väga.. et noh, annab väga palju ja üldse räägitakse ju viimasel ajal väga palju, et meil ei ole piisavalt aega, et ühist treeningut teha, harjutada kokkumängu. Tihti on see mängudes just puudu jäänud. Kindlasti see aeg, nädal aega, mis me siin teeme, on hädavajalik," selgitas Rooba eelseisvate mängude tähtsust.

Meie rahvusmeeskonna jaoks on kohtumised Aasia käsipalluritega üsna haruldased, kuid suuri üllatusi vastase poolt peatreener ei oota.

"Nende mäng ei erine palju meie mängust, neil on Euroopa treener ja mängivad tavalist 6-0 kaitset. Aga meie saame nüüd aega juurde, et rohkem harjutada erinevaid asju. Näiteks 5-1 kaitset pole me palju mänginud. Soovime ka 7-6 olukordi rohkem harjutada," kirjeldas peatreener oma soove.

Maavõistlused Bahreinis toimuvad 3., 5. ja 7. juulil.