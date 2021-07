Enduro GP Estonia toob 16.-18. juulil maailma enduro tipud Saaremaale

Geograafilise läheduse ja ala populaarsuse tõttu naaberriikides on oodata suurt hulka võistlejaid Skandinaaviast.

"Meil on suur au korraldada enduromaailma tippsündmus Eesti motospordi sajandal juubeliaastal," ütles Enduro GP Estonia peakorraldaja Veiko Biene.

Enduro GP Estonia nimeline võistlus on MM-sarja etapp teist korda. Esimene kord sõideti Eestis maailmameistrivõistluste punktidele Tallinna ümbruses 2018. aastal. Kogu maailma tabanud pandeemia tõttu lükkus algselt 2020. aastale planeeritud Enduro GP Estonia Saaremaal edasi aasta võrra. Eelmisel aastal aga sõit ettevalmistatud radadel päris ära ei jäänud — Kuressaares ja lähiümbruses toimus enduro Eesti meistrivõistluste etapp, mille ülesehitus oli sarnane MM-ile.

"Jah, seal oli päris palju liiva, aga see ei olnud ka meeletult kiire; oli palju keerulisi kurve, mina nautisin sõitu," ütles möödunudaastane võitja, mitmekordne maailmameister Eero Remes.

Tänavu juuli keskel Saaremaal toimuv võistlus on MM-kalendris kolmas etapp. Eelnevalt sõideti juunis Portugalis ja Itaalias. Maailmameistrivõistluste üldliider on peale kahte etappi inglane Brad Freeman.

Eestlastest teeb terve hooaja kaasa Priit Biene (Yamaha, Johansson MPE), kes saavutas Portugali etapil klassis Open 4T teise koha, Itaalias aga võitis. Kokkuvõttes on Biene enne Saaremaa võistlust oma klassi liider. "Itaalias saadud võit andis lisamotivatsiooni kodusel võistlusel veel enam pingutada," ütles Priit Biene.

Lisaks Bienele osaleb mitu eestlast maailma karikavõistluste arvestuses ainult Saaremaa võistlusel. Samuti toimub võistlus Eesti sõitjatele kohalikus arvestuses, kus on kindlasti oodata rohket osavõttu nii meilt kui lähiriikidest.

Enduro on maastikul sõidetav motospordiala, mille klassikaline võistlus kestab kaks päeva. Ühe võistlusringi pikkus Enduro GP Estonial on 55 kilomeetrit, sõiduaeg 2 tundi 5 minutit, päevas läbitakse vähemalt kolm ringi. Igal ringil on neli kiiruskatset. Nii laupäeval kui pühapäeval lõpetab päeva ka veel sama atraktiivne publikukatse, mis on reede õhtul võistluse vägevaks avapauguks. Pärast iga ringi antakse aeg tsiklite putitamiseks.

Kuna katsetelt ülesõidud toimuvad avalikel teedel ja jälgida tuleb kehtivat liikluseeskirja, peab enduromootorratas olema registris arvele võetud ja kindlustatud, samuti peab võistlejal olema vastava kategooria juhiluba.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas Saaremaal toimuva Enduro GP läbiviimist 64 242 euroga, kokku on võistluste eelarve üle 100 000 euro.

Võistluse korraldajaks on motoklubi Redmoto. Kogu Enduro GP Estonia ettevalmistuse perioodi ja võistluse ajal on äärmiselt positiivne ja toetav olnud Saaremaa vald.