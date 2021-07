VAATA OTSE | Oodatud veerandfinaalis kohtuvad Belgia ja Itaalia

Enne mängu:

Belgia jalgpallikoondis on läbinud senise turniiri võrdlemisi sujuvalt. Alagrupis võideti kõik kolm mängu ja lasti endale lüüa vaid üks värav: Venemaa alistati 3:0, Taani 2:1 ja Soome 2:0.

Kaheksandikfinaalis tuli vastaseks tiitlikaitsja Portugal, kellest saadi tänu Thorgan Hazardi esimese poolaja lõpus löödud tabamusele jagu skooriga 1:0.

Säravat mängu on sel turniiril näidanud ka Itaalia, kes võitis samamoodi kõik kolm alagrupimängu, laskmata lüüa endale ühtegi väravat. Türgist ja Šveitsist saadi jagu 3:0 ning viimases voorus alistati ka Wales 1:0.

Erinevalt Belgiast tuli Itaalial aga kaheksandikfinaalis pisut rohkem vaeva näha, sest Austria vastu lõppes normaalaeg 0:0. Lisaajal sahistati väravavõrku kahel korral ja kuigi Austria lõi ühe tagasi, pääseti tulemusega 2:1 kaheksa hulka.

Omavahel mängisid Belgia ja Itaalia ka eelmisel EM-finaalturniiril samas alagrupis ning toona sai Itaalia 2:0 võidu. Sellele eelnenud 2015. aasta sügisel oli Belgia sõpruskohtumises 3:1 parem. Hiljem kohtutud ei ole.

Itaalia koondis on sel turniiril teinud keskmiselt 21,8 pealelööki mängus, mis on parim näitaja. Samal ajal on neile löödud peale keskmiselt vaid seitse korda. Samas suurepärase ründepotentsiaaliga Belgia vastu ei ole siiski miski kindel, kuigi Kevin De Bruyne ja Eden Hazardi kaasalöömine on kahtluse all.