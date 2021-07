Paide lõpetas puurilukuga lepingu

Paide Linnameeskond teatas neljapäeval, et on lõpetanud poolte kokkuleppel lepingu väravavahi Mait Toomiga.

2019. aastal FC Florast Paide Linnameeskonnaga liitunud Toom kaitses Järvamaa esindusklubi väravat hooaegadel 2019-2020 63 Premium liiga mängus ning aitas neil eelmisel aastal võita ajaloolise hõbemedali, vahendab Soccernet.ee

Paide Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams ütles, et klubi ning mängija ühine nägemus koostöö osas oli erinev ja nii otsustati kokkuleppel leping lõpetada. "Maidul oli väga suur roll klubi tõusmisel tippkonkurentsi – koos jõudsime esmakordselt meistrivõistluste medalivõiduni ja eurosarja," ütles Kams.

Toom ütles, et lepingute lõppemine on tavaline osa jalgpalluri elus. "Tahan tänada meeskonda, klubi ja fänne kogu selle aja eest, mil ma olin Paide mängija. Üheskoos suutsime saavutada palju ägedaid võite. Ühist perioodi Paidega jään meenutama alati hea tundega. Soovin edu kogu klubile! Oli äge aeg!" ütles väravavaht.