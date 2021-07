Federeri jaht 21. suure slämmi turniiri võidule jätkub võidukalt

Federeril võttis prantslase konkurentsist lülitamiseks aega vähem kui kaks tundi.

Esimeses setis sai Gasquet hästi 20-kordse suure slämmi turniiri võitjale vastu, viies mängu kiiresse lõppmängu, kus Federer 7:1 peale jäi. Teises setis pani kogenud šveitslane paremuse maksma ning alustas setti viie järjestikuse geimivõiduga, realiseerides setivõiduks 6:1. Kolmandas setis esitas prantslane jällegi vastupanu ning sett oli tasavägine seisuni 3:3, kust Federer kaks järjestikust geimivõitu võttis ja seejärel 6:4 võidu saavutas.

Federer on nüüd enim kordi Wimbledonis kolmandasse ringi jõudnud (18 korda). 39-aastasest mängijast sai võiduga ühtlasi ka vanim meestennisist, kes Wimbledonis kolmandasse ringi jõudnud alates 1975. aastast, kui 40-aastane Ken Rosewall seda tegi. Samuti pikendas Federer võitude seeriat prantslaste vastu 17 mängu peale, viimati kaotas šveitslane prantslasele 2016. aastal.

Federer kohtub kolmandas ringis briti Cameron Norrie'ga. "Mõistan, kui nad elavad talle kaasa ja kui elavad mulle, siis viimase 20 aasta pärast ja kõikide suurte võitude tõttu, mis siin saavutanud olen," ütles Federer pärast mängu.

"Cam on hea mees, tal on olnud hea aasta /.../. Aga küllalt sellest: loodan, et ta kukub välja!" lisas Federer.