Kolmetunnises maratonkohtumises jäi peale endine maailma esireket

2018. aastal samal turniiril võidutsenud Kerber ja Sorribes Tormo mängisid igat setti kauem kui tund aega.

Esimeses setis läks 3:3 seisult Kerber 5:3 juhtima, kuid ei suutnud koheselt setivõitu realiseerida. Sorribes Tormo suutis hoopis mängu tagasi tulla ning viigistas seti, ent Kerber realiseeris siiski 7:5 setivõidu. Teises setis päästis hispaanlanna seisult 5:4 matšpalli ning suutis südika võitluse järel seti 7:5 võita. Tasavägises otsustavas setis asus Kerber 3:1 juhtima ning hoidis Sorribes Tormot piisavas kauguses, et realiseerida 6:4 võit ning pääse kolmandasse ringi.

Maratonmängus lõi ainsa ässa Kerber, sakslanna sooritas kaks topeltviga Sorribes Tormo kolme vastu.

How to seal an epic, courtesy of @AngeliqueKerber #Wimbledon pic.twitter.com/kjKUmgwtRl