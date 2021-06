Kardispordi Eesti meistrivõistlused jätkuvad Põltsamaal

Tuleval nädalavahetusel sõidetakse Eesti meistrisarja punktidele Põltsamaal Kuningamäe kardirajal. Järjekorras 43. Väino Allipere mälestusvõistlus on tänavuse hooaja kolmas, pärast laupäevast võistlust jääb sõita veel kolm etappi.

Põltsamaa külje all asuv Kuningamäe kardirada on tuntud oma tehnilise iseloomu poolest. Kui raja esimese kolmandiku pikki sirgeid ühendavad küllaltki suure raadiusega painded, siis ülejäänud rajal sirged praktiliselt puuduvad.

"Põltsamaa võistlus tuleb kindlasti üks raskemaid sel hooajal, kuna tegemist on väga tehnilise rajaga, kus kuuekäigulisel kardil tuleb roolimisel loota vaid vasaku käe jõule - paremaga vahetatakse ju käike. Kuumus ja raja pidamine muudavad 30-ringilise finaali sõitjate jaoks tõsiseks katsumuseks," selgitab võistlusel valitsevaid olusid kiireima klassi KZ2-klassi üks favoriitidest Georg Kõss (TGT Racing).

Lisaks Kõssile loodavad nii mõnedki teised KZ2-klassi sõitjad anda Põltsamaa etapiga tänavusele hooajale uus suund. Senised võistlused Raplas ja Tabasalus on kulgenud klassi debütandi Markus Kajaku (AIX Racing Team) vääramatu juhtimise all. Peaaegu täiseduga meistrisarja juhtival Kajakul on selja taga edukas esinemine Euroopa meistrivõistluste etapil Saksamaal ning pole mingit põhjust teda mitte pidada kolmanda etapi peafavoriidiks.

Sellegipoolest ei maksa alahinnata viimaste aegade tugevaima konkurentsiga klassi teisi võistlejaid. Kindlasti ütlevad Kuningamäel oma sõna sekka esimestel etappidel ebaõnne käes vaevelnud mitmekordne Eesti meister Sten Dorian Piirimägi, tänavu kahel korral poodiumikoha võtnud Siim Leedmaa (mõlemad AIX Racing Team), kogenud Antti Rammo (TARK Racing), Karl-Markus Sei ning paljud teisedki.

Plahvatusohtlikud ja kiired OK-klassid

Sarnaselt Tabasalu etapiga sõidab kiires OK-klassis jällegi kaasa klassi valitsev Eesti meister Kajak. Ühel võistlusel kahes klassis võistlemine pole küll midagi üleliia ebatavalist, küll aga edukuse määr, millega Kajak seda seni suutnud on - tema KZ2-klassi etapivõit Tabasalus oli mäekõrgune.

Sellest hoolimata ei kingi konkurendid talle Põltsamaal niisama lihtsalt midagi. Robin Särg (Gear Racing) võinuks etapivõidu võtta juba Tabasalus, kui poleks olnud kahetsusväärset kokkupõrget Kajakuga. Alati kiire punktitabeli liider Joosep Plankeni (TARK Racing) jaoks tähendaks aga võit Kuningamäelt juba suurt sammu edasi ihaldatud tiitli suunas.

Klassis OK-Junior juhib punktiarvestust Mia-Mariette Pankratov (AIX Racing Team). Senised mõlemad etapid poodiumil lõpetanud Pankratov pidas Tabasalus võidu nimelt maha tubli kahevõistluse lähima konkurendi Mark Dubnitskiga (DHR Estonia) ning ilmselt näeme midagi sarnast ka tuleval laupäeval. Nende kahe tegemistesse sekkub suure tõenäosusega ka Tabasalus tehniliste probleemide käes vaevelnud, kuid lõpuks imelise sõiduga poodiumile jõudnud Damir Mingazov (AIX Racing Team).

Nii OK kui OK-Junior klassis võistlevad noored on võidusõitjatena väga kogenud, võrdselt kiired ning võitluslikud, mistõttu ei anta kummaski neis klassides konkurendile niisama midagi ära. Võitja ennustamine on seega praktiliselt võimatu.

Osavõtjaterohked klassid Mini ja Micro

Kardispordi tippklasside järelkasvu eest hoolitsevad nooremate vanuserühma klassid Mini ja Micro. Mõlemas tuleb rajale enam kui 20 võistlejat - need on sõitjad, kellest juba mõne aasta möödudes saavad tõsised tegijad kiiretes otseveolistes OK-klassides või KZ2-s.

Klassis Mini leidis Tabasalus end mõnevõrra harjumatust olukorrast valitsev Eesti meister Andri Tsikin (DHR Estonia). Juba peaaegu aasta jagu pole ta harjunud olema mujal kui pjedestaali kõrgeimal astmel, Tabasalus hõivas selle koha ühtäkki aga nooruke Aleksander Uusneem (Vihur Team). Konkurents on aga veelgi tihedam ning oma osa soovib kindlasti saada terve plejaad tugevaid võidusõitjaid.

Pisemas klassis Micro on senised kaks etapivõitu läinud Meryl Peldesele (DHR Estonia), kuid ükski võit ei saa olla garanteeritud, kui vastu tuleb astuda enam kui 20 konkurendile.

Põltsamaal tulevad rajale ka meistrisarja mittekuuluva klassi Cadet võistlejad. Siin võistlevad 6-8-aastased alles alustavad lapsed. Ehkki igal võistlusel selgitatakse välja parimad, punktiarvestust siin siiski ei peeta.

Eesti kardispordi meistrivõistluste kolmas etapp Kuningamäe kardirajal stardib juba sel laupäeval. Võistluse eelsõite ja finaale saab otsepildi vahendusel jälgida keskkonnast kart.television.ee.

Taaskord on võistlusi vaatama lubatud pealtvaatajad. Tänu rohketele tribüünidele on Kuningamäe kardirada väga hästi jälgitav. Võistlused on pealtvaatajatele tasuta.