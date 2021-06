Kregor Zirk jätkab edukas ISL-i tiimis

Eelmisel hooajal oli võistkonnas enam kui 30 ujujat ja Energy Standard sai järgmiseks korraks säilitada 15 ujujat. Tiimi koosseisus tuli Zirk 2019. aastal ISL-i võitjaks ja mullu teiseks.

Lisaks Zirgile jätkavad Energy Standardis ka näiteks lõuna-aafriklane Chad le Clos, rootslanna Sarah Sjöström, prantslane Florent Manadour, austraallanna Emily Seebohm, venelanna Kliment Kolesnikov ja mitmed teised.

Zirgi sõnul valitakse kolmapäeva õhtul draft'is ülejäänud sportlased. "See tähendab, et esimesena saab uue sportlase valida 2020. hooajal viimasena lõpetanud tiim (Aqua Centurions) ja viimasena valib uue sportlase võitjate tiim (Cali Condors) jne kuniks tiimid on täis. See toob loodetavasti liigasse võrdsemad võistkonnad ning kaasab rohkem fänne," kommenteeris eestlane ühismeedias.