Levadia lõpetas lepingu keskkaitsjaga

24-aastane Tolordava tõusis sel hooajal Levadia põhikoosseisu ja mängis kõik 90 minutit ka pisut enam kui kuu aja eest toimunud võidukas karikafinaalis Tallinna FC Floraga.

Kokku jäi tema arvele seitse Premium liiga kohtumist ja üks värav, lisaks kaks mängu karikasarjas.

"Suur tänu Antolile tema poolt poole aasta jooksul antud panuse eest! Paraku on jalgpallis nii, et algselt seatud sihid alati ei täitu. Soovime Antolile palju edu tema edasises karjääris," kommenteeris klubi spordidirektor Sergei Pareiko.