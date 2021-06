Rootsi peatreener ei süüdista eemaldatud kaitsjat: ma vaid embasin teda

"Ma vaid embasin teda," lausus Andersson Rootsi telekanalile TV4 pärast EM-finaalturniiri kaheksandikfinaali, kus koondisel tuli lisaaja järel tunnistada Ukraina 2:1 paremust.

Rootsil oli võimalik mäng teisel poolajal enda kasuks kallutada, kui nende tähtmängija Emil Forsberg tabas nii posti kui latti. Lisaajal jäädi aga arvulisse vähemusse, sest Danielson tegi ohtliku vea vastaste Artjom Bessedinile. Lisaaja lõpus lõid ukrainlased võidutabamuse.

"See on kõige hullem asi, mida olen jalgpallis kogenud. See oli brutaalne," kommenteeris Andersson väljalangemist. "Ma arvan, et olime parem meeskond ja arvulisse vähemusse jäämine on juba iseenesest karm löök."

"Nad [mängijad] võitlesid nagu nad võitlesid ja siis langesid viimastel sekunditel välja. See on nii kohutav ja jõhker, et spordis ei saa enam hullem olla."

Forsberg kirjeldas riietusruumis valitsenud meeleolusid Rootsi raadiole: "Riietusruumis on praegu väga kurb ja kahetsev atmosfäär. Palju juttu ei ole. Me kõik oleme pettunud, see tundub kohutav. Me ei tulnud siia selle järele, aga see on jalgpall."

"Me olime parem meeskond, lõime paremaid võimalusi - post, põiklatt - see on kurb ja punane kaart mõjutas," jätkas Forsberg.

Peatreener Andersson ootas potentsiaalset veerandfinaali Inglismaaga, kes nad 2018. aasta MM-il just selles faasis auti lõi. "Oleks olnud tore saada nende vastu uues veerandfinaalis revanš, aga nii need asjad ei läinud," lausus ta.