Naistekoondise tagamängija siirdub Saksamaalt Itaaliasse

21-aastane ja 174 cm pikkune Pulk mängis eelmisel hooajal Saksamaa meistriks kroonitud Kelternis, kuid tema roll jäi pigem tagasihoidlikuks. 26 liigamänguga kogus eestlanna keskmiselt 14,2 minutit ja 5,2 punkti. Aasta varem pallis ta Hannoveri särgis ja tõi 21 kohtumisega keskmiselt 25,4 minutiga 8,8 punkti, 2,2 lauapalli, 1,3 korvisöötu ja 1,1 vaheltlõiget, vahendab Korvpall24.ee.

Pulk rääkis mais ERR-iga enda möödunud hooajast Saksamaal ning ütles, et arenes kindlasti kaitses. "Kõik olid üsna võrdsed ja seega olid meie trennid võitluslikud," lausus Pulk toona ERR-ile. "Kogu aeg käis andmine ja see viis meie taset kõrgemale."

"Kindlasti oleks tahtnud rohkem mängida, aga ma arvan, et võin jääda rahule. Arvan, et täitsin enam-vähem seda, mida treenerid minult nõudsid," jätkas Pulk. "Et ma tuleks ja võtaks oma visked, mängiksin kaitses kõvasti ja hakiksin seal teisi mängijaid. Ma arvan, et sain hakkama."

"Mängijana ma usun, et arenesin kindlasti kaitses. Sain seal teha ka palju individuaalset trenni koos treeneritega. Ja inimesena lihtsalt, et kuidas mingeid olukordi hinnata ja toime tulla ja kõik sellised asjad."