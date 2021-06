Prantsusmaa lahtiste meister ei jätnud 18-aastasele taanlannale võimalust

Avasetis vahetasid Krejcikova ja Tauson geimivõitusid, kuni seisult 3:2 tšehhitar taanlanna servi murdis ning seejärel 6:3 setivõidu realiseeris. Teises setis alustas äsja karjääri esimese suure slämmi turniiri võitnud Krejcikova nelja järjestikuse geimivõiduga, misjärel kindlustas ta 6:2 setivõiduga pääsu turniiri teise ringi.

Krejcikova kohtub teises ringis sakslanna Andrea Petkoviciga, kes sai 6:4, 6:3 jagu itaallanna Jasmine Paolinist. Krejcikova ning Petkovic pole varasemalt karjääris väljakul kohtunud.

Naiste üksikmängus noppis teisipäeva õhtul võidu ka 17-aastane Cori "Coco" Gauff, kes oli 7:5, 6:4 üle 211. asetusega briti tennisistist Francesca Jonesist, kellel on haruldane kaasasündinud defekt, mistõttu on 20-aastasel britil mõlemal käel kolm sõrme ja pöial.

