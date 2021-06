Argo Arbeiter lahkub Soome kõrgliigaklubi peatreeneri kohalt

"Kui see oleks klubipoolne, oleks see päeva pealt tehtud. See on mu enda otsus. Rääkisin klubiga," ütles Arbeiter Soccernet.ee-le. "Selle taga on see, et päris raske on kogu see ja ka eelmine hooaeg olnud. Mingi hetk sa tunned, et sul ei ole anda enam midagi. Siis on kõigi suhtes aus tagasi astuda, mitte lihtsalt edasi tiksuda. See meeskond, klubi, kogu personal - see poleks lihtsalt nende vastu aus."

Alates 2019. aastast KTP-d juhendanud ning meeskonna mullu esiliiga teise koha ja üleminekumängude kaudu Veikkausliigasse tüürinud Arbeiter lahkub ametist pärast kolmapäevast liigamängu Tampere Ilvesega.

KTP on kaotanud viis järjestikust mängu ning esimesest kaheksast peetud mängust sel hooajal on meeskonnal näidata vaid üks võit. Arbeiteri leping meeskonnaga oleks pidanud kestma selle aasta lõpuni. Eelnevalt on ta treenerina juhendanud Levadia duublit, FC Florat, Tallinna Kalevit ning Eesti noormeeste U18 ja U19 koondiseid.

Treener ütles, et nüüd on tarvis jõuvarud taastada. "Ma pean laadima ennast. See on kõige tähtsam. Ma olen täitsa läbi," ütles Arbeiter.

