Eesti Lipu Selts kinkis olümpiakoondisele komplekti Eesti lippe

Eesti Lipu Seltsi esimehe Jüri Trei sõnul on Eesti olümpiadelegatsioonile Eesti lipu kinkimine pikaajaline traditsioon, millega Eesti olümpiakoondisele olümpiaks kõike kõige paremat soovitakse.

"Olümpiamängud on globaalne spordi- ja kultuurisündmus, kus Eesti riigi väärikas ja esinduslik osalemine on oluline. Saadame need lipud hea meelega Tokyo poole teele. Jõudu ja tuult tiibadesse!" ütles Trei.

Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles tänas Eesti Lipu Seltsi kingituse eest: "Oleme juba eelmisest sajandist neid lippe saanud ning tänu Eesti Lipu Seltsile neid alati olümpiamängudele viinud. Ei ole midagi väärikamat, kui minna oma riigi eest välja oma riigi lipuga."

Suveolümpiamängud toimuvad Tokyos 23. juulist 8. augustini.