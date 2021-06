Manchester City sõlmis kapteniga aastase lepingupikenduse

"Oma peas ja mõttes ei ole töö veel lõpetatud," ütles 36-aastane poolkaitsja. "Ja seetõttu otsustasin jääda siia veel üheks aastaks, et proovida aidata tiimil ja klubil saavutada neid eesmärke, mis seatud on. Minu vaatepunktist me oleme selleks suutlikud, on veel asju, mida parandada."

Brasiillane ühines Cityga 2013. aastal Donetski Šahtarist ning on Manchesteri klubi esindanud 350 mängus, mille jooksul on neljal korral võidetud ka Premier League'i meistritiitel. Kaitsele spetsialiseeriv keskväljamees on klubi eest 24 väravat löönud.

I'm delighted to sign another year for this wonderful club. Looking forward to continue my journey and to achieve many goals. I would like to thank God, my family, my teammates, the staff and a special thanks to our amazing fans who have supported me since day one.



