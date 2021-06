Filter Maanteekarikasarja juhendit muudeti kitsaskohtade lihvimiseks

Kuna tänavu Filter Maanteekarikasarja sisse toodud kolmas distants ja litsentsipiirangud tõid kaasa sedavõrd suured muutused, mida oli vaja ka reaalses elus testida, otsustas korralduskogu peale avaetappi, Kuusalu rattarallit viia sarja juhendisse sisse mõningaid muudatusi kitsaskohtade lihvimiseks, mida järgmistel etappidel rakendada:

1) Viia kõik kolm distantsi erinevale pikkusele:

Kui senimaani oli nii, et rahvasõit tegi ühe ringi ning sportsõit ja harrastussõit kolm ringi, siis nüüd saab rahvasõit olema endiselt üheringiline, ent harrastussõit teeb kaks ja sportsõit kolm ringi. See tähendab, et Jõgeval, Pärnus ja Tallinnas lüheneb harrastussõit senise kolme ringi asemel kahele ringile ning distantsi pikkuseks saab sõltuvalt etapist olema 70-80 kilomeetrit. Elva etapil aga pikeneb hoopis sportsõit kolmele ringile ning selle pikkuseks saab olema sarja finaalile kohaselt 128 kilomeetrit. Rahvasõidu distantside pikkused ei muutu.

2) Muudatused litsentside nõuetes:

Kui Kuusalu etapil oli noorematel kui M60 litsentseeritud ratturitel keelatud osaleda rahvasõidul, siis seda vanusepiiri tuuakse alla kümne aasta võtta M50 peale. Sõltumata litsentsi olemasolust saavad M50+ ratturid nüüd osaleda ka rahvasõidul. Nooremad kui M50 litsentseeritud ratturid peavad aga endiselt valima kas sportsõidu või harrastussõidu vahel, sest rahvasõit jäägu ikka rahvasportlastele. Samuti avatakse harrastussõidul MU-19 vanuseklass litsentseerimata sportlastele. Litsentsi omavad MU-19 sportlased peavad aga endiselt võistlema ainult sportsõidus, ent mitte litsentsi omavad MU-19 sportlased saavad soovikorral osaleda nii harrastussõidus kui rahvasõidus.

3) Tallinna Rahvasõidu rada muutub:

Seoses suurte ehitustöödega Ülemiste Citys, mis ei valmi suve lõpuks, viiakse Tallinna Rahvasõidu võistluskeskus üle Loo alevikku. Sellest lähtuvalt muutub ka rada, kuigi jääb endiselt harjumuspärastesse piirkondadesse ning kattub suures osas just esimeste aastate Rahvasõidurajaga.

Filter Maanteekarikasarja teine etapp, Jõgeva 7. rattaralli toimub juba 10. juulil.

Filter Maanteekarikasarja tulevad etapid:

2. etapp, 10. juuli – Jõgeva 7. rattaralli

3. etapp, 1. august ­– Pärnu 20. rattapäev

4. etapp, 15. august – Tallinna 11. rahvasõit

5. etapp, 29. august – Elva 36. rattapäev