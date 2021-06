VAATA OTSE | Rootsi - Ukraina mäng jätkub viigiseisul

Kollastes värvides mängivad meeskonnad pääsesid kaheksandikfinaali küllaltki erineval viisil, sest kui Rootsi tuli oma alagrupi võitjaks, siis Ukraina pääses edasi oma grupist alles kolmandana ja edestas omavahelises võrdluses parema väravate vahega napilt B-alagrupi kolmandat meeskonda Soomet.

Rootsi alustas turniiri 0:0 viigiga Hispaania vastu, millele järgnes 1:0 võit Slovakkia üle ning viimases voorus alistati põnevusmängus Poola 3:2. Mõneti üllatuslikult tähendas see, et Rootsi tuli ka grupi võitjaks.

Ukraina koondis sai avamängus napi 2:3 kaotuse Hollandilt, aga suutis seejärel Põhja-Makedooniat 2:1 võita ja kuigi viimases voorus jäädi 0:1 alla Austriale, pääseti siiski napilt edasi.

Läbi ajaloo on mängitud omavahel vaid neljal korral. Ukrainal on võite kaks, korra on meeskonnad leppinud viigiga ja korra suutis mängu võita Rootsi. Viimati kohtuti omavahel 2012. aastal, kui Ukraina suutis kodusel EM-finaalturniiril 2:1 võidu võtta. Selles mängus lõi ukrainlaste poolelt kaks väravat Andri Ševtšenko, kes nüüd on meeskonna peatreener.

Paari võitja läheb veerandfinaalis vastamisi Inglismaa-Saksamaa mängust edasipääsejaga.