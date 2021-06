Harku järvel sõideti Tallinn Open 2021 veemootorispordis

Juba kolmandat aastat toimuv Jetski & Powerboat Tallinn Open on Rahvusvahelises Veemootorispordi Liidus UIM ainulaadne rahvusvaheline võistlus, kus sõidetakse ühel nädalavahetusel võidu jettide ja ringrajapaatidega korraga. Enamus sportlasi olid Eestist ja lähiriikidest, aga kaugeimad osalejad olid tulnud võistlema Montenegrost.

Laupäeval toimunud jetispordi sõitudes domineerisid eestlased. Esikohad võideti kokku 11 võistlusklassis. Võistluse aktiivseimad sportlased olid Mattias Siimann ja Mattias Reinaas, mõlemad osalesid kolmes erinevas võistlusklassis, võites neist kaks ja tulles kolmandas klassis teiseks.

Mattias Reinaas sai esikoha klassides SKI GP2 ja SKI GP3. Mattias Siimann oli parim klassides Runabout GP2 ja Runabout GP4. Juuniorite klassides võitis SKI Junior GP3 klassis esikoha Ander-Hubert Lauri ja Runabout Junior GP4 klassis Henri Koppas.

Runabout Ladies GP4 klassis ei olnud Tallinn Openil vastast soomlanna Reeta Rintanenile, teine oli Annemarie Randla ja kolmas Ester Rosin.

Algajatele mõeldud SKI Beginner GP1 klassis viis mõlema sõidu võiduga esikoha koju Ahto Hallikma. SKI Veteran GP1 klassis aga ei olnud vastast Pärnu võidusõitjale Egon Üprausile.

SKI Ladies GP1 klassis võitis mõlemad sõidud Jasmiin Üpraus.

Runabout GP1 klassis võidutses Tapa võidusõitja Valeri Trujevtsev, teine oli Mattias Siimann ja kolmas oli Erki Laiakask.

SKI GP1 klassis näitas parimaid tulemusi Marten Männi. Kahest sõidust kaks kindlat võitu tõid talle Tallinn Openil esikoha. Teiseks tuli Mattias Reinaas ja kolmas oli Kerto Kase.

Pühapäeval toimunud ringrajapaatide võistluspäeval oli pikim stardirivi noorteklassis GT-15. Klassi võitjaks tuli Tallinna Veemotoklubi noorsportlane Joonas Tristen Lootus, teiseks sõitis ennast Joonas Lember ja kolmandaks tuli tartlane Hendrik Arula.

GT-30 klassis ei jätnud teistele mingit võimalust Euroopa meister Kärol Soodla, teiseks tuli lätlanna Laura Lakovica ja kolmas oli Märten Arula.

OSY-400 klassis, kus meie sõitjad on olnud tiitlitega pärjatud juba üle dekaadi, võttis kolmest sõidust kolm võitu Euroopa meister Rene Suuk. Teisele kohale tuli Rasmus Laurik ja kolmas oli Pille Vain.

F-125 klassis näitas omaette klassi Sanna Aaslav-Kaasik, kes võitis kõik kolm sõitu. Teiseks tuli Marek Peeba ja kolmandaks sõitis ennast üle 14 aasta taas võistlema hakanud vanameister Jaanus Lember.

Klassis F-4 oli parim Stefan Arand, kes võitis kindlalt kõik kolm võistlussõitu.

"Me oleme seda formaati kasutanud juba kolm aastat ja seni on see ennast ära õigustanud. Tallinn Open on kindlasti ümberkaudsete riikide seas üks suurimaid rahvusvahelises kalendris olevaid võistlusi. Montenegro Veemoto Liidu peasekretär Aleksandar Petrovic oli tulnud oma sportlastega Tallinn Openile osalema ja oli meeldivalt üllatunud kui hästi on võimalik kahte erinevat distsipliini ühe võistluse raames korraldada," kommenteeris võistlust peakorraldaja Algo Kuus.