TÄNA OTSE | Lahingusse lähevad vanad rivaalid Inglismaa ja Saksamaa

Inglismaa ja Saksamaa koondiste omavaheline ajalugu ulatub tagasi aastasse 1930, kui lepiti 3:3 viiki. Pärast seda on meeskonnad kohtunud omavahel lausa 32 korral, millest rohkem võite on ette näidata Saksamaal. Sakslased on võidukad olnud 15 kohtumises, neli korda on lepitud viigiga ja 13 korral on parem meeskond olnud Inglismaa.

Inglaste jaoks on Saksamaaga kohtumised olnud mitmel korral väga emotsionaalsed. 1966. aastal maailmameistriks tulles alistati finaalis just sakslased ning 1996. aastal kodumaal toimunud EM-finaalturniiril vannuti poolfinaalis penaltiseeria järel alla samuti sakslastele. Lisaks on kindlasti paljudel inglise fännidel meeles 2010. aasta MM, kus Frank Lampardi väravat Saksamaa vastu ei loetud, kuigi pall käis igati reeglitepäraselt üle väravajoone.

Alagrupiturniiril näitasid kindlamat mängu inglased. Gareth Southgate hoolealused võitsid minimaalse skooriga nii Horvaatiat, kui Tšehhit. Lisaks tehti üks 0:0 viik Šotimaaga. Märkimisväärse faktina ei lasknud Inglismaa endale lüüa alagrupis ühtegi väravat. Muret tekitav on olnud inglaste senine resultatiivsus. Kolme mänguga on löödud ainult kaks väravat, mille mõlema autoriks oli Raheem Sterling.

Saksamaa, kes kuulus F-alagruppi, mida nimetati ka "surmagrupiks", pidi edasipääsuks rohkem vaeva nägema. Avamängus jäädi 0:1 alla prantslastele ja kuigi 4:2 võidumängus Portugali vastu näidati ladusat ründemängu, olid nad viimases voorus hädas Ungariga. Ungari suutis kahel korral eduseisu haarata ja Saksamaa oli mängu jooksul mitmel korral seisus, kus turniirilt välja kukkumine oli lähedal.