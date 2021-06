TÄNA OTSEBLOGI | Kontaveit kohtub Wimbledonis maailma 42. reketiga

Turniiril 24. asetatud Kontaveidi ja Vondroušova kohtumine pidi algselt toimuma teisipäeval, kuid vihma tõttu lükkus mäng edasi. Nüüd on see kavas 15. väljaku kolmanda matšina. Esimene mäng sel väljakul algab Eesti aja järgi kell 13, enne Kontaveidi ja Vondroušova matši on kavas üks meeste üksikmäng ja poolelijäänud naiste üksikmäng, kus on pidada veel otsustav sett. Eeldatavasti pääsevad Kontaveit ja Vondroušova väljakule kella 16-17 paiku.

Enne mängu:

21-aastane Vondroušova oli veel mai lõpus maailma edetabelis 21. kohal, kuid kuna ei suutnud kaitsta enda Prantsusmaa lahtiste finaalipunkte, langes ta kohe 20 kohta. Praegu paikneb ta 42. real.

25-aastane Kontaveit on Vondroušovaga varem korra mänginud – 2017. aastal Bieli siseturniiri finaalis, kus noor tšehhitar võitis enda karjääri esimese WTA turniiri, jäädes peale 6:4, 7:6 (6).

Sel hooajal on Vondroušova murul mänginud kaks matši, nii Berliinis kui Eastbourne'is langes ta juba avaringis konkurentsist välja. Kontaveit aga jõudis eelmisel nädalal Eastbourne'is finaali, kus pidi tunnistama lätlanna Jelena Ostapenko 6:3, 6:3 paremust.

Wimbledonis on Kontaveit kolmel viimasel korral – mullu jäi turniir pandeemia tõttu ära – kolmandasse ringi, Vondroušova pole seal seni avaringist edasi pääsenud.