VAATA OTSE | Šveits viis hiliste väravatega mängu lisaajale

Enne mängu:

Prantsusmaa jalgpallikoondist peeti enne turniiri ja peetakse jätkuvalt favoriidiks number üks. Esimeses alagrupimängus alistati naaber Saksamaa 1:0, kuid järgnevad mängud nii libedalt ei ole läinud: Ungariga viigistati 1:1 ja Portugaliga 2:2.

Siiski tõi see alagrupis esikoha ja vastaseks Šveitsi, kes lõpetas A-grupi kolmandana. Šveits alustas turniiri 1:1 viigiga Walesi vastu ja pidi teises mängus tunnistama Itaalia selget 3:0 paremust. Viimases kohtumises oli tarvis võitu ja Türgi alistatigi 3:1.

Prantsusmaa ja Šveits on küll naabrid, aga rahvuskoondised on viimase 15 aasta jooksul kohtunud vaid kaks korda: 2014. aasta MM-finaalturniiri alagrupis saavutas Prantsusmaa 5:2 võidu ja 2016. aasta Euroopa meistrivõistluste alagrupis viigistati 0:0.

Suurturniiridel sageli kohtuvad Prantsusmaa ja Šveits on pidanud sel sajandil kokku seitse kohtumist, neist neli on lõppenud viigiga ja kolm Prantsusmaa võiduga.

Heas hoos Prantsusmaa pole kaotanud 19 korda järjest (14 võitu ja viis viiki), kõikidest võitudest kümnel korral on asutud juhtima juba poolajaks. Šveitsi koondis on aga just kaheksandikfinaalis jäänud pidama kolmel suurturniiril järjest.

Prantsusmaa koondisel on muidugi võimas ründeliin eesotsas Kylian Mbappe ja Antoine Griezmanniga, aga ka Karim Benzema on viimasest kuuest mängust löönud neli väravat. Šveits loodab ennekõike kindlasti Xherdan Shaqiri virtuoossetele liigutustele ja löökidele.