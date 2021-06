VAATA OTSE | Hispaania viigistas poolaja lõpus Horvaatia vastu seisu

Enne mängu:

Kolmekordne Euroopa meister Hispaania pidi alagrupis kõvasti vaeva nägema, kuigi mängiti koduses Sevillas. Kõigepealt piirduti 0:0 viigiga Rootsi vastu ja seejärel ei suudetud Poola vastu enamat kui 1:1 viik. Otsustavas voorus saadi aga ründemäng lõpuks toimima ja Slovakkia alistati koguni 5:0.

Lihtsalt pole turniir kulgenud ka eelmise MM-i finalisti Horvaatia jaoks. Kõigepealt kaotati Inglismaale 0:1 ja seejärel viigistati Tšehhiga 1:1. Viimases voorus oli edasipääsuks vaja võitu ja Šotimaa suudetigi Glasgow's tulemusega 3:1 alistada.

Horvaatia ja Hispaania viimased omavahelised suhted pärinevad 2018. aasta sügisest Rahvuste liiga turniirilt. Kõigepealt sai Hispaania kodus suure 6:0 võidu ja see tähistab Horvaatia rahvuskoondise läbi aegade suurimat kaotust. Pisut palsamit hingele tõi kaks kuud hiljem järgnenud 3:2 võit koduareenil.

Mõlema koondise jaoks on kaheksandikfinaali faas kahtlane, sest Horvaatia on jäänud seni EM-finaalturniiril sageli pidama just 16 hulgas. Seda on juhtunud kolm korda ja kaugemale pole Balkani meeskond kunagi pääsenud. Hispaania aga langes kaheksandikfinaalis kahel eelmisel suurturniiril: 2016. aasta EM-il ja 2018. aasta MM-il.

Luis Enrique hoolealustel on siiski käsil hea seeria, sest meeskond pole kaotanud 11 kohtumist järjest (viis võitu, kuus viiki) ega pole kuues kohtumisest järjest lasknud endale avapoolajal väravat lüüa.

Horvaatia koondisel on puudu mitu olulist lüli: mängukeelu tõttu jääb kõrvale keskkaitsja Dejan Lovren ja osaleda ei saa ka positiivse proovi andnud ründaja Ivan Perišic. Küll aga saab meeskond loota 2018. aasta maailma parimale jalgpallurile Luka Modricile, kes viimases alagrupimängus lõi Šotimaale iluvärava.

Hispaania koondisel suuri puudujaid pole ja haavataval Horvaatia kaitseliinil seisab ees tihe õhtu. Võimalik, et tõrjuda tuleb ka Ferran Torrese rünnakuid, kes on viimase kaheksa koondisemänguga löönud kuus väravat.