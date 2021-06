Kanepi ei pruugi avapäeval Wimbledonis väljakule tulla

Kanepi ja Samsonova mäng on kavas 10. väljaku kolmanda matšina, enne seda on kavas kaks meeste üksikmängu. Mängupäev pidanuks algama Eesti aja järgi kell 13, kuid vihma tõttu alustati alles pisut enne kella 18. Kui meeste mängud venivad, ei pruugi Kanepi avapäeval väljakule pääseda.

Enne mängu:

36-aastane Kanepi ja 22-aastane Samsonova pole varem omavahel mänginud. Kanepi oli viimati võistlustules neli nädalat tagasi, kui jäi Prantsusmaa lahtiste avaringis alla tšehhitarile Marketa Vondroušovale. Murul pole eestlanna sel hooajal veel ühtegi võistlusmängu pidanud.

Samsonova seevastu teenis üle-eelmisel nädalal karjääri esimese WTA turniirivõidu, triumfeerides Berliini muruturniiril. Kusjuures, varem polnud venelanna murul ühtegi WTA põhiturniiri mängu võitnud. Berliinis alustas ta kvalifikatsioonist ja põhiturniiri avaringis alistas Vondroušova, seejärel sai ta järjepanu jagu ka Veronika Kudermetovast (tol hetkel WTA 32.), Madison Keysist (tol hetkel WTA 28.), Viktoria Azarenkast (siis WTA 16.) ning finaalis Belinda Bencicist (siis WTA 12.). Turniirivõiduga kerkis Samsonova maailma edetabelis 43 kohta.

Kanepi on Wimbledonis kahel korral – 2010. ja 2013. aastal – jõudnud veerandfinaali. Viimati toimus Wimbledon 2019. aastal ja siis jäi Kanepi laeks teine ring. Vahepeal ka Itaaliat esindanud ning 2018. aastast taas Venemaa lipu all mängiv Samsonova aga on Wimbledonis käinud vaid korra ja põhitabelis teeb ta nüüd debüüdi – kaks aastat tagasi kaotas ta kvalifikatsiooni otsustavas mängus Yanina Wickmayerile. Üldse on Samsonova varem viiel korral mänginud slämmiturniiri põhitabelis ja vaid korra – tänavustel Austraalia lahtistel – jõudnud avaringist edasi.