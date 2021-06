Kert Varik kogub koduste võistlustega vormi MM-sarjaks

Tartu lähistel Lange kekuses peetud Castrol motokrossi Eesti meistrivõistluste teisel päeval said külgkorvidel võidelnud paarid testida sel hooajal MM-sarja kuuluvat rada. See võimalus tõi starti ka konkurendid Lätist ja Leedust.

Nii kvalifikatsiooni kui ka mõlemad võistlussõidud võitis vihmast veidi pehmeks muutunud rajal Kert Varik, kel korvimeheks soomlane Lari Kunnas. Teist etappi järjest puhta töö teinud Varik nentis, et vormi kogumine veel käib.

"Ega see põhi nüüd väga hea ei ole sellepärast, et krosse pole olnud ja MM ka, aga saime päris hästi hakkama. Natukene peab ikkagi füüsiliselt vähe tugevamaks siin timmima ja praegu ongi õige aeg, sest augusti keskel alles algavad MM-etapid," lausu Varik.

Kahe sõidu kokkuvõttes edestasid Varik ja Kunnas lätlastest vendadepaari Janis ja Lauris Daidersit. Kolmanda koha sai etapil Gert Gordejev, kel korvimeheks lätlasest mitmekordne maailmameister Kaspars Stupelis. Üheksas oli ainsa naisena rajal kihutanud Katrin Põldma, kes koos korvimehe Rain Vaikmäega sai B-arvestuses etapivõidu.

Väga suurt eelist Variku sõnul tänane sõit neile koduseks MM-etapiks ei anna. "Need MM-i mehed on nii kõvad mehed, et ma ei usu, et üks Eesti kross mingit eelist annab. Pigem peaks siin veel trenni tegema nii palju kui on võimalik. Eks ta ikka annab kindlust kui sul rada on käpas, aga MM-i esiotsas mehed on nii kõva mehed, et vahet pole, mis rada on, et nad tulevad ja panevad ikka kõva hooga. "

Lange MM-etapi korraldajatele on Varik jaganud ka näpunäiteid, et kuidas rada sõitjatele sobivamaks muuta. "Tahaks, et mõned tagasipöörded oleks võimalik ära võtta. Korviga on ikkagi väga kehva, kui on sellised tagasipöörded - lihtsalt sõidad sinna ja tekkivad suured rööpad. Kõik on seal üksteise otsas kinni. Rahval ei ole lihtsalt midagi vaadata, seal kaevatakse suured rööpad. Proovime teha vähe laugemaks ja mõned suured hüpped juurde."

Külgkorvide MM-etapp toimub Lange rajal 14.-15. augustil.