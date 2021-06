USA katsevõistluste tase on tipus, Mägi konkurent andis tormihoiatuse

Olümpia eel andis tormihoiatuse Rai Benjamin, Rasmus Mäe konkurent 400 m tõkkejooksus, kelle aeg 46,83 märgib ühtlasi ka kõigi aegade teist tulemust. Maailmarekord on vaid 0,05 sekundi võrra Benjamini ajast parem. "Jooks jäi natuke kripeldama, sest uus maailmarekord oli käega katsutav, aga püssirohtu jagub," vihjas Benjamin selgele eesmärgile rekord siiski enda nimele võtta.

Tõkkesprinter Grant Holloway jooksis 110 m tõkkejooksus uueks isiklikuks rekordiks muljetavaldava 12,96. Maailmarekordi, milleks on 12,80, jooksis 2012. aastal ameeriklane Aries Merritt. Holloway sõnul on ta uueks maailmarekordi jooksmiseks võimeline. "Paljud on mulle öelnud, et sa ei jookse kunagi alla 12,9 sekundi. Mina aga keskendun viisidele, kuidas paremaks saada," ütles Holloway peale suurepärast sprinti.

Suurepärase jooksu tegid ka teise ja kolmanda koha saavutanud Devon Allen ja Daniel Roberts, kes jooksid välja ajad vastavalt 13,10 ja 13,11.

Naiste 200 m distantsil jooksis Gabby Thomas kõigi aegade kolmanda tulemuse, milleks on 21,61 sekundit. "Tulemus pole mulle veel kohale jõudnud, ma pean seda pisut seedima," rääkis Thomas, kelle jaoks tuleb Tokyost esimene olümpiakogemus.

Samal distantsil jäi olümpiapääse lunastama üheksakordsel olümpiamedalistil Allyson Felixil, kes jäi katsevõistlusel viiendaks. Felix olümpiale siiski sõidab, sest norm on täidetud 400 m jooksus.

Vasaraheitja DeAnna Price nihutas veelgi kaugemale endanimelist USA rahvusrekordit, milleks on nüüd 80.21 m. Price'ist sai teine naine, kes on 80 m joone ületanud.

30-aastane Katie Nageotte asus teivashüppes maailma hooaja edetabelit 4,95 meetriga juhtima. Kõrgus märgib ka kõigi aegade kolmandat tulemust.

Katsevõistlusel paistis silma ka 17-aastane keskkooliõpilane Erriyon Knighton, kes jooksis meeste 200 m poolfinaalis uueks isiklikuks rekordiks aja 19,88. Tulemusega edestas noormees Kenny Bednareki (19,90) ja maailmameister Noah Lylesi (19,91).

Katsevõistluste avapäeval püstitas maailmarekordi kuulitõukaja Ryan Crouser.