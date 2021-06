TÄNA OTSE | Tugevad Belgia ja Portugal võitlevad edasipääsu nimel

Belgia purjetas alagrupiturniirilt täiseduga läbi, alistades esmalt 3:0 Venemaa, siis 2:1 Taani ja lõpetuseks 2:0 Soome.

Avamängu jättis vahele peavigastusest taastunud Belgia staar Kevin De Bruyne, kuid naasmise järel on mees olnud ülesannete kõrgusel. Heas hoos on ründeäss Romelu Lukaku, kes lõi alagrupikohtumistes igas mängus värava. Üldse on mees Belgia särgis kaotanud vaid kaks sellist kohtumist, kus ta ka ise skoorinud on.

Portugalil on vastu panna käesoleval EM-finaalturniiril juba mitmeid rekordeid purustanud Cristiano Ronaldo. Portugali eest 109 väravat löönud superstaar on ühe värava kaugusel kõigi aegade parima rahvusvahelise väravaküti tiitlist. Kaheksandikfinaal pakub Ronaldole võimalust seegi rekord oma nimele võtta.

Tugeva F-alagrupi lõpetas Portugal Prantsusmaa ja Saksamaa järel kolmandana. Portugallased võitsid esimese mängu viimaseks jäänud Ungari vastu kindlalt 3:0, kuid siis jäid nad väravaterohkes mängus 2:4 alla Saksamaale ning lõpetuseks mängisid Prantsusmaaga 2:2 viiki.