USA vasaraheitja pöördus hümni laulmisel lipust eemale

Berry sõnul ei kandnud teguviis mingit sõnumit, kuigi naine oli tseremoonia ajal silmnähtavalt häiritud.

2019. aastal määras USA olümpia- ja paraolümpiakomitee (USOPC) tumedanahalisele Berryle 12-kuulise võistluskeelu Panameerika mängudel tõstetud rusika eest. Sportlane tõstis rusika ka enne neljapäeval toimunud kvalifikatsioonivooru, põhjendades käitumist püüdlusega muuta sotsiaalseid norme.

USOPC sõnas märtsis, et olümpia katsevõistlustel võistlevad sportlased võivad protestida, sealhulgas hümni ajal põlvitada ja tõsta rusikasse surutud käe pjedestaalil või stardijoonel.

Kui laupäeval USA hümni mängiti, asetas Berry vasaku käe puusa ning keeras end tribüüni poole. Naine kattis oma pea musta T-särgiga, mille esiküljele oli inglise keeles trükitud "aktivistist sportlane".

Sportlase sõnul ei olnud käitumine protest. "Ma ei tahtnud tegelikult pjedestaalil seista. Mul oli palav, tahtsin kiirelt mõned pildid teha ja päikese eest varju minna," ütles Berry.

Berry ütles, et tema missioon on suurem kui lihtsalt edukas sportimine. "Ma saan esindada oma kogukondi, oma inimesi ja neid, kes on politsei jõhkrutsemise tõttu surnud. Neid, kes on süsteemse rassismi tõttu elu kaotanud," lisas ta.

Naiste vasaraheite kolmanda tulemusega tagas Berry koha Tokyo olümpiamängudel.