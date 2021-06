OTSEBLOGI | Ogier tõusis viimase katse eel ralli liidriks, Tänak kolmas

Korraliku lärmiga MM-sarja naasnud Keenia rallil ei jäänud draamast puutumata ka otsustav päev, kui pühapäevasel avakatsel purunes kindla võidu poole kihutanud Thierry Neuville'i (Hyundai) tagavedrustus ja ta pidi ralli pooleli jätma.

Hyundaid tabas sarnane saatus ka kahel eelneval rallil, kui Ott Tänak juhtis nii Sardiinias kui Portugalis, ent jäi samuti vedrustuse probleemide tõttu tee äärde. "Need on rasked ajad, aga seisan jätkuvalt tiimi kõrval, me võitleme koos ja üritame sellele probleemile lahenduse leida," rääkis Neuville pärast katkestamist WRC otseülekandes.

Neuville'i ebaõnne järel tõusis esikohale Toyota sõitja Takamoto Katsuta, aga seitsmekordsest maailmameistrist tiimikaaslane Sebastien Ogier näitas ralli eelviimasel katsel kiirust ja kerkis ise tema ette liidriks. Enne viimast katset lahutab mehi 8,3 sekundit, Tänak jääb enam kui minuti kaugusele.

Laupäevane võistluspäev:

Et reedene üliraske võistluspäev niitis masinaid vikatina, hoidsid WRC mehed laupäeva hommikupoolikul end pigem tagasi ja keegi liialt suruma ei hakanud. Mõistagi ei pakkunud selleks palju võimalusi ka loodus: teed on lõikamise vähendamiseks ääristatud ohtlike kividega ning ümbritsevatel lagendikel elutsevad loomad.

Just kohtumised elusloodusega jäävadki laupäeva hommikut iseloomustama. Nii Ott Tänak, Thierry Neuville (mõlemad Hyundai) kui Takamoto Katsuta (Toyota) pidid teel olnud sebrade tõttu kiirust alandama, Adrien Fourmaux (M-Sport) silmas tee ääres paaviane ja Sebastien Ogier (Toyota) kohtus gasellidega. Neuville tegi sinasõprust ka ühe kaelkirjakuga.

Hoolduspausile minnes oli Neuville'i edu Katsuta ees 28,1 ja Tänaku ees 56,2 sekundit. Neljas oli hommikul kolmest kiiruskatsest kaks võitnud Sebastien Ogier (+1.33,8), kellele järgnesid M-Spordi mehed Gus Greensmith ja Adrien Fourmaux.

Pärastlõunal näitas Tänak head minekut ja sai Elmenteita katse kordusläbimisel Ogier' järel teise koha, järgmiselt kiiruskatselt noppis eestlane aga selle ralli esimese võidu ja vähendas päeva viimase katse eel vahet Katsutaga 14,5 sekundile.

Paraku ei jäänud ka laupäev draamata: viimasel katsel hakkas sõitjaid segama tugev vihmasadu ja kuigi esimesed viis meest pääsesid võrdlemisi kuiva nahaga, muutusid olud teiste jaoks kardinaalselt. Kõige suuremate probleemide küüsi langes paraku Ott Tänak, kelle masinas töötas esiklaasipuhur vaid kaardilugeja poolsel küljel, mistõttu jäi ta teel esiklaasi käsitsi puhastamiseks seisma ja kaotas samas olukorras olnud sõitjatele umbes poolteist minutit.

Päeva lõpuks jäi liidrikohale Neuville, kes edestab Katsutat 57,4 sekundiga ja kolmandaks kerkinud Ogier'd 1.15,5-ga. Tänak jääb neljandana meeskonnakaaslasest maha 2.21-ga.

Keenia MM-ralli paremusjärjestus pärast laupäevast võistluspäeva Autor/allikas: EWRC-results.com/Kuvatõmmis

Reedene võistluspäev:

Esimene täispikk võistluspäev pakkus kohe hommikul palju draamat, kui pikal, 32-kilomeetrisel kolmandal kiiruskatsel jäid tee äärde kivile otsa sõitnud Elfyn Evans (Toyota) ning sirgel teelõigul auto üle kontrolli kaotanud Dani Sordo (Hyundai). Probleemid tabasid ka Sebastien Ogier'd, Oliver Solbergi ja Lorenzo Bertellit.

Head tempot näitas Hyundai sõitja Thierry Neuville, kes võitis hommikul kolmest kiiruskatsest kaks ning läks hoolduspausile samuti heas hoos olnud Kalle Rovanperä (Toyota) ees liidrina. Mehi lahutas 5,1 sekundit, ühe teise ja ühe kolmanda koha saanud Ott Tänak oli 26,2-sekundilise kaotuse juures kolmas.

Neuville ja Rovanperä jätkasid ka õhtul heas hoos, kuid päeva viimane katse osutus liialt rängaks neilegi. Kui soomlane jäi ühes eriti tolmuses lõigus teele kinni ja pidi sarnaselt Evansile, Sordole, Solbergile ja Bertellile päeva varakult lõppenuks kuulutama, siis pääses rehvi lõhkunud Neuville kergemalt ja kaotas vaid 40 sekundit.

Viimasel katsel purunes rehv ka Tänakul, kes kaotas 55 sekundit. Rovanperä ebaõnne tõttu jäi ta siiski kolmandaks, kaotust esikohal olevale Neuville'ile on reedese võistluspäeva järel kogunenud 55,8 ja teiseks kerkinud Katsutale 37 sekundit.

Keenia MM-ralli seis reedese võistluspäeva järel Autor/allikas: EWRC-results.com/Kuvatõmmis

Neljapäevane võistluspäev:

Pärast neljapäeva lõunal toimunud ralli avatseremooniat sõideti kohe ka esimene, publikule mõeldud 4,84 kilomeetri pikkune Kasarani Super Special kiiruskatse, kus sõitjad võtsid mõõtu kõrvuti radadel.

Tänaku vastaseks oli MM-sarja üldliider Sebastien Ogier ja prantslane noppiski ajaga 3.21,5 avakatse võidu, Tänak kaotas talle kaks ja pool sekundit ning oli paremuselt neljas. Nende vahele mahtusid veel Toyota mehed Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans.

Ralli saab õige hoo sisse reedel, kui esimene kiiruskatse algab kell 8.09.

Testikatse:

Kolmapäevane 5,4 kilomeetri pikkune testikatse peatati WRC sõitjate esimese läbimise järel mõneks ajaks, sest Oliver Solberg lõhkus kivile otsa sõites vedrustuse ja tema masin jäi teele teisi segama.

Testikatse jätkudes näitas parimat aega Toyota sõitja Sebastien Ogier (3.42,6), tiimikaaslane Elfyn Evans kaotas talle 0,1 sekundiga.

Ott Tänak oli kiireim oma kolmandal läbimisel ja aeg 3.47,2 andis talle kaheksanda koha. Teised Hyundai sõitjad Thierry Neuville ja Dani Sordo olid vastavalt kolmas ja neljas.

Keenia MM-ralli testikatse tulemused Autor/allikas: EWRC-results.com/Kuvatõmmis

Enne rallit:

Viimati kuulus legendaarne Safari ralli MM-sarja võistluskalendrisse 2002. aastal. Toona oli tegemist tõelise katsumusega: Colin McRae võiduaeg oli lõpuks poolteist minutit vähem kui kaheksa tundi, esikohta jäi kolmandast lahutama enam kui 18 minutit. Kokku läbiti Keenias siis 1000 katsekilomeetrit, rallil oli ka enam kui saja kilomeetri pikkuseid katseid.

19-aastase vaheaja järel MM-kalendrisse naasnud Safari ralli pikkus on selleks aastaks vähenenud kahe kolmandiku võrra, kokku läbitakse Nairobist loodes asuva Naivasha lähistel 320 km. Mõistagi tekitab see ralliinimestes vastakaid tundeid: kas tegemist on ikka oma nimele väärilise võistlusega?

"Mul oli õnn omal ajal osaleda kaheksal Safari rallil ja tunnen tõelist tänulikkust, et mul on nendelt võistlustelt rääkida nii palju lugusid," rääkis DirtFishile endine McRae ja Juha Kankkuneni kaardilugeja Nicky Grist, kes triumfeeris Keenias kolmel korral. "Safari ralli tõeliseks tõmbeks oli see, et see oli lihtsalt nii erinev. Kõik oli erinev."

"Kindlasti näeme ka sel nädalal kaadreid loomadest, näeme mõnda sebrat või antiloopi, aga kui meie seal sõitsime, helistati meile helikopterist, et meid teavitada üle tee jooksvast elevandikarjast. Mõnel õhtul sõitsime Mombasa - Nairobi maanteel 200 km/h ja üle mäenuki tulles nägime teel 30 km/h liikuvat veoautot. See oli seiklus. Tean, et maailm on muutunud ja ma ei vaata minevikku läbi roosade prillide, aga mul on lihtsalt kahju, et praegustel sõitjatel ei saa olema samasuguseid seiklusi ja lugusid, mis meil," lisas Grist.

Vahemaad ja võistluskorraldus on aastatega küll muutunud, kuid samas ei tasu oodata, et Keenia ralli sõitjatele lihtsaks osutub. Ida-Aafrika teed on kõigile WRC meestele uueks katsumuseks ja et väljaspool Euroopat on testimine keelatud, valmistus tunamullune maailmameister Ott Tänak koos tiimikaaslastega ralliks Portugalis ning Toyota mehed Sebastien Ogier, Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä näiteks Hispaanias.

"Me otsisime kohta, mis oleks olemuselt raske ja mitte tavaline tee ning ma usun, et leidsime huvitavaid olusid testimiseks. Sebrad ja kaelkirjakud olid puudu, aga muud elemendid olemas," rääkis oma testimiskogemusest Tänak.

Safari rallil vahelduvad sirged ja tolmused teed, kus tippkiirused tõusevad 200 kilomeetrini tunnis, kiviste ja ohtlike rööbastega radadega. Uus olukord nõuab tiimidelt ka erilist lähenemist. "Erinevaid tugevdused vedrustusel ja lisakaitse radiaatorile on ehk sellised asjad, mida Euroopas ei kasutaks," lisas Tänak.

"Auto all on käigukasti, mootorit ja vedrustust kaitsmas paksemad tugevdused. Teed on karmid ja peame valmis olema. Teame, et lisakaitse tähendab autos suuremat raskust, aga peame selle vahetusega leppima," sõnas Toyota pealik Jari-Matti Latvala.

MM-sarja juhib viiest etapist kolm võitnud Sebastien Ogier 106 punktiga, kolm teist kohta saanud Elfyn Evans jääb võistkonnakaaslasest maha 11 silmaga. Hyundai sõitjatel Thierry Neuville'il ja Ott Tänakul on kolmanda-neljandana vastavalt 77 ja 49 punkti.

Ajakava:

Kolmapäev



Testikatse Loldia 5,40 km 13.01



Neljapäev



SS1 Super Special Kasarani 4,84 km 14.08



Reede



SS2 Chui Lodge 1 13,34 km 8.09

SS3 Kedong 1 32,68 km 9.05

SS4 Oserian 1 18,87 km 10.18

SS5 Chui Lodge 2 13,34 km 13.46

SS6 Kedong 2 32,68 km 14.42

SS7 Oserian 2 18,87 km 15.55



Laupäev



SS8 Elmenteita 1 14,67 km 8.08

SS9 Soysambu 1 20,33 km 9.08

SS10 Sleeping Warrior 1 31,04 km 10.22

SS11 Elmenteita 2 14,67 km 14.05

SS12 Soysambu 2 20,33 km 15.08

SS13 Sleeping Warrior 2 31,04 km 16.22



Pühapäev



SS14 Loldia 1 11,33 km 7.26

SS15 Hell's Gate 1 10,56 km 8.38

SS16 Malewa 9,71 km 10.45

SS17 Loldia 2 11,33 km 11.25

SS18 Hell's Gate 2 (Power Stage) 10,56 km 13.18