Langel võitnud Leok: kui oli õige aeg käes, siis tuli lihtsalt rünnata

Tartu lähistel Lange motokeskuses sõidetud Castrol Eesti meistrivõistluste teise etapi avapäeval kavaldas konkurendid üle Tanel Leok. 36-aastane Leok, kes mullu otsustas MM-karusellist maha tulla, võitis täna MX1 klassis mõlemad sõidud. Tehnisel rajal pani Leok oma paremuse maksma lõpuringidel. Talle endalegi üllatusena suutis ta olla sitkem ja kiirem noorematest meestest. Esimeses sõidus küpsetas Leok lõpuks ära Karel Kutsari ja teises lätlase Karlis Sabulise.

"Ma sõitsin teatud konkurentide taga omad mingid trajektoorid sisse," sõnas Leok. "Kui oli aeg käes, siis nägin, kus nende nõrgad küljed olid, kus on võimalik teist trajektoori kasutada ja sõitsin oma trajektoori sisse ning kui oli õige aeg käes, siis tuli see lihtsalt ära kasutada ja rünnata."

Leok edestas avasõidus mullust MXOpen klassi Euroopa meisterit Karel Kutsari 5,9 sekundiga, kes tunnistas, et füüsilise vormiga on vaja tööd teha. "Esimene sõit start kohe start ka õnnestus, et sain teisena minema.Kolmandal ringil juba läksin sõitu juba juhtima. Terve sõit olin eesotasas, kui vaatasin, et kolm ringi oli minna, kui Tanel hakkas ründama ja sai mööda. Mistähendab, et füüsis on nõrk,et väsisin ära. liiga palju. Nüüd tuleb seda arendada," ütles Kutsar.

Pühapäeval kihutavad Langel meistrivõistluste-punktidele külgkorvid ja quadid.