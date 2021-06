Smirnova: praegu juba saan aru, et tulin Euroopa juunioride meistriks

19-aastane Sisekaitseakadeemia tudeng Katrin Smirnova on laskespordiga tegelenud seitse aastat. Senist tööd kroonib kuu aja eest võidetud juunioride Euroopa meistritiitel.

Kuldmedal tuli sportpüssi harjutuses 60 lasku lamades selles harjutuses lastakse märklauda 50 meetri kauguselt ja aega on kokku 50 minutit. Sama harjutus oli Eesti meistrivõistlustel kavas ka täna hommikupoolikul.

"Praegu juba saan aru, et tulin Euroopa juunioride meistriks. Just eelmisel nädalal tulin siia, siin olid teised võistlused ja siis sain aru, et mina olen Euroopa meister juunioride arvestuses," sõnas Smirnova

Narvast pärit Smirnova alustas laskmisega Valentina Sidorova juures. Praegu on tema treener Aleksandr Makarov, kes aidanud rahvusvahelisse tippkonkurentsi ka Anžela Voronova.

Makarov kasutab Katrin Smirnova iseloomustamiseks sõnu nagu töökas, kohusetundlik ja täpne. "Mõtlesingi, et juunioride Euroopa meistrivõistlustel peaksime võitlema medalite eest. Mitte ainult ühes harjutuses, vaid tegelikult kahes. Medal oli põhimõtteliselt oodatud. Sest tema tulemused olid maailmatasemega võrreldes küllalt kõrged," lausus laskja treener.

EM-tiitli toonud harjutus olümpiaprogrammi ei kuulu. Tööd Pariisi olümpia nimel aga tehakse. Oma põhiharjutuseks peab Smirnova 50 meetri standardit sellel alal lastakse kolmest erinevast asendist. On märkimisväärne, et piiratud võimaluste juures saab Narva tiirus treenides tõusta väga tugevale tasemele.

"Õhkrelvadeks on hea, sest tiir on majas sees. Aga just 50 meetri peal on väga paha, kuna seal ei ole tuult ega päikest ega vihma ja siis natuke on raske," sõnas Smirnova.

Käesoleval aastal seisavad Smirnoval ees ka juunioride maailmameistrivõistlused.