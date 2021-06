Vabaduse väljakul näeb jalgpalli EM-i otsustavaid mänge suurelt ekraanilt

Ülekannete algus Vabaduse väljakul on kaheksandik- ja veerandfinaalide päevadel kell 18:30 ja poolfinaalide ja finaalipäeval kell 21:30. Ülekannete lõpuaeg on ca kell 00:00.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on jalgpalli EM vaieldamatult selle suve esimese poole maailma üks olulisemaid spordisündmusi. "Koroona piirangutest tingituna ei saanud jalgpallifännid pikalt staadionitel tribüünilt ega ka telerist mängude jälgimiseks koguneda. Nüüd on võimalused taas avanemas ja tavapäraste asukohtade kõrval on sellel aastal võimalus jalgpalli suursündmusest osa saada ka Tallinna südames Vabaduse väljakul," ütles Belobrovtsev. "Oleme korraldanud ühisvaatamisi 2018. aasta MM-i ajal ja need osutusid väga populaarseks. Seega otsustasime jätkata seekord EM-i mängudega. Soovin kõigile ägedaid jalgpallielamusi!"

Kesklinnaosavanem Monika Haukanõmm peab oluliseks, et koroonapiirangute leevenemise järgselt elu ja tegevused kesklinnas võimalikult ruttu taastuksid: "Avalikud sündmused ja kontserdid on kesklinnas osa suvetegevustest, mis ühelt poolt pakuvad külastajatele mitmekülgseid elamusi ja teisalt on eluliselt tähtsad siin tegutsevatele ettevõtetele," ütles Haukanõmm.

"Perioodil, kus linna külastavate turistide arv on olulisel määral langenud on kandev roll täita Tallinna enda elanikele suunatud sündmustel. Kutsun kõiki kesklinna nautima siinset melu, mille üheks oluliseks osaks on juuni lõpus ja juuli alguses jalgpalli Euroopa meistrivõistluste ühisvaatamine Vabaduse väljakul," lisas Haukanõmm.

Ülekanneteks on saadud luba Euroopa Jalgpalli Liidult (UEFA) ja Eesti Rahvusringhäälingult (ERR). Ühisvaatamise ajal ei müüda Vabaduse väljakul sööke ja jooke. Tallinna linnavalitsus tuletab kõigile Vabaduse väljakut külastada plaanivatele jalgpallifännidele meelde, et sündmusel osalejad jälgiksid kehtivat hajutatuse nõuet.