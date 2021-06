Staadionirekordi püstitanud Vetter viskas Kuortanes üle 93 meetri

Vetter alustas võistlust 88.96 meetri pikkuse viskega, kuid teisel katsel purustas täpselt poole meetriga Aki Parviainenile alates 1999. aastast kuulunud staadionirekordi. Rohkem sakslane tulemusi kirja ei saanudki, kuid võiduks sellest piisas. Teise koha sai samuti korraliku tulemusega 89.12 m Keshorn Walcott, kolmanda koha teenis Neeraj Chopra 86.79 meetrise viskega.

Vetter on käesoleval hooajal olnud uskumatus vormis. Hooaega alustas sakslane veebruari alguses 87.27 meetri pikkuse viskega ning edasi on kõik võistlused lõppenud tulemusega üle 90 meetri. Alates 24. aprillil Saksamaal toimunud võistlusest on Vetteri visked olnud 91.50, 91.12, 94.20, 93.20, 96.29 ja nüüd Soomes 93.59.

Kõrgetasemelises kettaheitevõistluses võitis rootslane Daniel Stahl 70.55 meetri kaugusele kandunud heitega. Kaugele ei jäänud aga Kristjan Ceh, kes püstitas isikliku rekordi tulemusega 70.35.

22-aastane sloveen polnud enne Kuortane võistlust kordagi ketast üle 70 meetri heitnud, kuid laupäeval tegi ta seda lausa kahel korral. Lisaks isiklikule rekordile ka viimases voorus heidetud 70.22 m. Seejuures jäi Ceh võidust ilma just viimases voorus, mil Stahl oma senist parimat 70.21 m piisavalt parandas.

Cehil on ka side Eestiga, sest tema tüdruksõber on vasaraheitja Anna Maria Orel. 24-aastane eestlanna nimele kuulub Eesti rekord 69.85 m.