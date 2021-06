Toijala: võitlus EM-koondisesse pääsemiseks on juba alanud

Eesti meeste korvpallikoondis alustab täismahus suvise treeningprogrammiga tuleva nädala esmaspäeval. Eesti koondise peatreener Jukka Toijala rõhutab, et tänavune suvi on järgmise aasta EM-finaalturniiri silmas pidades äärmiselt oluline.

Rahvusmeeskond teeb korvpallikodus tööd 23. juulini ning seejärel mängitakse kolm kontrollkohtumist – 29. juulil minnakse ametlikus maavõistlusmängus vastamisi Islandiga ning 2. – 6. augustini osaletakse kontrollturniiril Helsingis, kus vastasteks on Soome ja Taani.

"Kahjuks peame toimetama kahes grupis – need, kes saavad täies mahus trenni teha ja need, kes taastuvad vigastustest. See suvi tuleb natuke teistsugune kui möödunud aastal," ütles rahvusmeeskonna peatreener Jukka Toijala portaalile Korvpall24.ee. Taastujate hulka kuuluvad Siim-Sander Vene, Martin Paasoja, Kregor Hermet, Sten-Timmu Sokk, Siim-Markus Post, Tanel Kurbas, Kaspar Treier ja Sander Raieste.

Kuigi korvpalli EM-finaalturniir leiab aset alles tuleva aasta septembris, on käesolev suvi mängijatele parim aeg tõestamiseks. "Järgmisel suvel keskendume rohkem mängudele kui treeningutele. Ütleme nii, et võitlus koondisesse pääsemiseks on juba alanud. Mängijad peavad igal treeningul näitama, et nad tahavad rahvusmeeskonda kuuluda. Minu jaoks saab olema raske otsus enne EM-I 12 meest välja valida," sõnas soomlane.

