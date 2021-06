Levadia võttis Kuressaare üle kohustusliku võidu ja tõusis taas liidriks

Kuressaare pidas vastu kuni 39. minutini, mil Premium liiga suurim väravakütt Zakaria Beglarišvili lõi peaga väravasse Frank Liivaku tsenderdusest tulnud palli. Teisel poolajal mängis Levadia juba märksa kindlamalt ning kümme minutit pärast poolajapausi lõppu jätkas resultatiivselt pealinnaklubi esiründajaks tõusnud Robert Kirss, kes Mark Oliver Roosnupu eeltöö väravaks vormistas.

Lõppseisu vormistas skoori avanud Beglarišvili, kes realiseeris 80. minutil penalti. Roosnupu löök oli tabanud Tanel Neubaueri kätt. Gruusias sündinud pallur on sel hooajal löönud juba 14 väravat ning edestab lähimat jälitajat kolme tabamusega. Flora edurivimees Rauno Sappinen on skoorinud 11 korral. Küll peab nentima, et Beglarišvili väravatest lausa üheksa on sündinud penaltipunktilt.

Tabeliseis pajatab nüüd seda, et Levadia on 37 punktiga taas tabeliliider, kuid kaks punkti vähem pidanud Flora on vaid kahe punkti kaugusel. FC Kuressaare on kümne punktiga kaheksandal kohal. Saarlastest kolm mängu vähem pidanud Tartu Tammeka on ühe punkti kaugusel.