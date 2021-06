Eestlased golfi EM-il otsustavale päevale ei jõudnud

Eelmisel aastal otsustavale päevale pääsenud Kevin Christopher Jegersi skooriks jäi sel korral +5 (73, 73, 72). Mattias Varjuni ringide kogusumma oli +19 (77, 78, 77). EM-i debütandil Richard Tederil +21 (81, 74, 79).

"Võistlus läks enam-vähem, oli häid ja halbu päevi. Iga päev oli midagi, mis ei toiminud, kuid üritasin anda endast parima ja võidelda lõpuni," sõnas Hellat.

"Ei olnud mul seekord kõige parem mäng. Driver ja putter olid suhteliselt viisakad kõik kolm päeva, aga ülejäänud osad mu mängust olid veidi kehvad," nentis Jegers. "Aga vähemalt tean nüüd, mille kallal pean tööd tegema, et oma vormi parandada."

"Hea oli näha, et mingites mängu osades on toimunud edasiminekut, kahjuks ei suutnud seda korralikuks tulemuseks vormistada," ütles Varjun. "Võistluse ja enda mängu tase on selline, et cut'i läbimiseks peab tegema väga hea soorituse. Siiski oli sellest nädalast palju õppida nii mängimise kui ka ettevalmistuse poole pealt, loodetavasti suudan siit positiivsed asjad kaasa võtta ja ülejäänut parandada."

"Kõige paremini küll ei läinud, aga kogemusi sai aina juurde. Sain mängida heade mängijatega koos ja olen õnnelik, et sain siin võistlusel osaleda," rõõmustas debütant Teder. "Peamiselt vedas alt draiveriga avalöökide sooritamine ja kõik pallid, mis ma draiveriga lõin, läksid otse paremale ja sinna põhimõtteliselt kõik mu löögid läksid. Kui aus olla, siis tulemus oleks saanud isegi hullem olla, kui ma poleks lähimänguga rasketest kohtadest päästnud kogu aeg. Peale võistlust oli aega, et rangel paar tundi harjutada ja aru saada, mis selle draiveri jama tekitas. Suutsin midagi välja mõelda ja sain asja korda ja ootan põnevusega järgmist võistlust."