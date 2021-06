VAATA OTSE | Itaalia loodab Austria vastu kaotuseta seeriat jätkata

Jalgpalli EM-finaalturniir jätkub kaheksandikfinaalidega, tänases õhtuses mängus lähevad Londonis vastamisi Itaalia ja Austria. Avavile antakse kell 22, otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 21.30. Kommenteerivad Alvar Tiisler ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Aet Süvari. Kell 21 algab jalgpallistuudio, mille saatejuhid on Bert Järvet ja Margus Kamlat.

Enne mängu:

Itaalia läbis alagrupi kolme võiduga, alistades 3:0 nii Türgi kui Šveitsi ning viimases mängus 1:0 Walesi. Itaalia on EM-i ajaloos esimene meeskond, kes läbinud alagrupi niimoodi, et endale pole ühtegi väravat lüüa lastud.

Austria sai alagrupis kaks võitu, olles avamängus 3:1 parem Põhja-Makedooniast ja alistades viimases mänguvoorus 1:0 Ukraina. Hollandile jäädi alla 0:2. Austriale on see esimene EM, kus nad on alagrupist edasi pääsenud.

Varem on Itaalia ja Austria omavahel mänginud 36 korda ja Austria on neist võitnud 12, viimati aga saadi itaallastest jagu 1960. aasta detsembris peetud sõprusmängus. Viimased 13 mängu on aga Itaalia Austria vastu kaotuseta püsinud. Viimati olid nad vastamisi 2008. aasta augustis, kui Nice'is mängiti sõprusmängus 2:2 viiki.

EM-il on varem mängitud kahel korral – 1972. aasta valiksarjas. Itaalia võitis toona avamängu 2:1, korduskohtumises mängiti 2:2 viiki. Neljal korral on mängitud ka MM-matšides ja nendes kõikides on Itaalia peale jäänud.

Itaalial on ühtlasi käsil 30-mänguline kaotuseta seeria ning 11 mängu järjest on võidetud endale väravat lüüa laskmata.