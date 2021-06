TÄNA OTSEBLOGI | Kontaveit ja Ostapenko selgitavad Balti matšis turniirivõitja

Enne mängu:

25-aastane Kontaveit alistas Eastbourne'is avaringis endise maailma teise reketi, venelanna Svetlana Kuznetsova (WTA 38.) 6:4, 3:6, 6:3 ning oli teises ringis 6:3, 6:3 maailma seitsmendast numbrist, kanadalanna Bianca Andreescust. Veerandfinaalis sai Kontaveit pisut üle kahe ja poole tunni kestnud matšis 2:6, 7:6 (2), 7:5 jagu šveitslanna Viktorija Golubicist (WTA 72.). Poolfinaalis sai Kontaveit avasetis 5:4 ees olles loobumisvõidu itaallanna Camila Giorgilt (WTA 75.).

24-aastane Ostapenko alistas avaringis äsjase Prantsusmaa lahtiste finalisti, venelanna Anastassia Pavljutšenkova (WTA 19.) kindlalt 6:1, 6:3, seejärel sai ta 5:7, 6:4, 6:3 jagu eelmisel nädalal Birminghami murul karjääri esimese WTA turniiri võitnud tuneeslannast Ons Jabeurist (WTA 24.) ning veerandfinaalis alistas 1:6, 7:5, 6:2 Birminghami finalisti, venelanna Darja Kasatkina (WTA 34.). Poolfinaalis oli Ostapenko 6:4, 6:1 parem Kasahstani esindavast Jelena Rõbakinast (WTA 21.).

Profiturniiridel on Kontaveit ja Ostapenko omavahel mänginud kahel korral ja mõlemad senised mängud on võitnud Kontaveit – 2015. aastal Ilkleys peetud ITF-i turniiril oli Kontaveit murul parem 6:1, 6:2, viimati olid nad vastamisi 2018. aasta Austraalia lahtistel, kus Kontaveit jäi peale 6:3, 1:6, 6:3.

Esimest korda mängisid nad juunioridena 2011. aastal Linzis, kus poolteist aastat vanem Kontaveit võttis 6:3, 6:1 võidu. Eelmisel suvel mängisid nad Tallinnas peetud Eesti – Läti matšis, siis sai Kontaveit lõunanaabrist jagu 6:2, 6:7 (1), 10:7.

Kontaveidile on see karjääri kaheksas WTA finaal, seni on tal kirjas üks võit – 2017. aastal võitis ta Hollandis s'Hertogenboschi turniiri. Nagu Eastbourne'is, mängiti ka Hollandis muruväljakul. Tänavu jõudis Kontaveit ka Austraalia lahtiste eelturniiril finaali, kuid ajapuuduse tõttu jäi finaalmäng mängimata ning Kontaveit ja ameeriklanna Ann Li nimetati mõlemad finalistideks.

Ostapenkole on see karjääri üheksas WTA finaal, varem on ta saanud kolm võitu – karjääri esimene triumf tuli 2017. aastal Prantsusmaa lahtistel, sama aasta sügisel võitis ta ka Seouli turniiri. Viimase turniirivõidu sai Ostapenko 2019. aastal Linzis. Murul pole Ostapenko varem WTA finaali jõudnud, küll aga on ta 2014. aasta Wimbledoni noorteturniiri võitja.