TÄNA OTSE | Esimeses kaheksandikfinaalis lähevad vastamisi Wales ja Taani

Enne mängu:

Nii Wales kui Taani läksid kaheksandikfinaali oma grupist teisena. Wales kogus neli punkti alagrupis, kus kõik kolm mängu võitis Itaalia ning Taani tuli kolme punktiga teiseks samuti kõik mängud võitnud Belgia järel. Taanist sai ühtlasi esimene meeskond finaalturniiridel, kes jõudnud alagrupist edasi pärast seda, kui turniiri alustati kahe kaotusega.

Taanlased said viimasest võidust võimsa emotsionaalse laengu. Vaid üheksa päeva varem olid nad kaotamas väljakul oma head sõpra ja meeskonnakaaslast Christian Erikseni, kelle elu suudeti päästa. Nii dramaatilise sündmuse järel pole jalgpallimängu kaotamises midagi hirmutavat. Just sellise suhtumisega valmistuvad taanlased peatreeneri sõnul eelseisvaks kaheksandikfinaaliks.

"Jalgpallis võib võita ja kaotada, me ei karda seda. Oleme valmis mängima ja andma endast parima," lausus peatreener Kasper Hjulmand. "Ja loodame, et see on piisavalt hea, et võita. Ma arvan ja loodan, et on. Aga see on jalgpall. Ma ei karda midagi."

Taani ja Walesi kohtumine toimub Amsterdamis ning võitja sõidab veerandfinaali mängima Bakuusse – järgmiseks vastaseks tuleb Holland või Tšehhi. Sama tabelipoole kaheksandikfinaalides on vastamisi Rootsi – Ukraina ja Inglismaa – Saksamaa.