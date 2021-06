Haamer kodusest tiitlivõistlusest: läheb väga tihedaks rebimiseks

Ameerika Ühendriikides Lõuna-Dakota ülikoolis esimese õppeaasta selja taha jätnud Haamer on teivashüppajana jõudsalt arenenud. Mai alguses ületas ta Eesti kõigi aegade edetabeli teise tulemuse viis meetrit ja 61 sentimeetrit.

Aprilli keskpaigast alates tegi Haamer USA-s kuu aja jooksul neli korralikku võistlust. Lisaks isiklikule rekordile läksid kirja tulemused 5.50, 5.47 ja 5.60. Stabiilsus viie ja poole meetri peal peegeldab uut kvaliteeti.

"See viimane 5.60 hüpe oli mõnes mõttes päris rasketes tingimustes hüpatud. Mul oli istmikunärvivigastusega probleeme ja see andis sellel võistlusel eriti tunda," ütles Haamer ERR-ile.

"Ja meil oli ka äikesetormi hoiatus, mille tõttu pandi algselt võistlus seisma. Nii et me pidime ootama paar tundi ja siis saime uuesti hüppama hakata. Hoolimata kõigist nendest raskustest ma suutsin ikkagi hüpata 5.60, mis tegi mul meele väga heaks."

Haamer, kes paistab inimesena silma analüütilisusega, ütleb, et varasemalt oli ta treeningutel veidi liiga kärsitu. Viimase aastaga on mõtteviis ja spordile lähenemine muutunud. Kui Eestis aitab noormeest kogenud Harry Lemberg, siis USA-s juhendab teda tõeline teivashüppe korüfee.

"See teibatiim koosneb umbes 15 inimesest. Me oleme ilmtingimata USA kõige parem teibatiim üldse. Suuresti on see tänu minu teibatreenerile Derek Miles'ile, kes on olümpiapronks Pekingist," jätkas Haamer.

"Ja ma tõesti tunnen, et ta läheneb teivashüppele kuidagi teistsuguselt kui teised treenerid. Ta vaatab seda väga sportlase isiklikust perspektiivist. Aspektist, tähendab."

Hooaja põhieesmärk on alla 23-aastaste EM, mis peetakse juuli teisel nädalavahetusel Tallinnas. Kui vaadata Euroopa hooaja edetabelit, siis nende teivashüppajate seas, kes sündinud aastal 1999 või hiljem, hoiab Haamer üheksandat kohta.

"Ma olen vaadanud neid edetabeleid ise ka. Seal läheb ikka väga tihedaks rebimiseks. Ma ei oskagi öelda, kas mul tekib see koduväljakueelis," sõnas eestlnae. "Suudan ehk konkurentidele vastu panna. Aga tõesti – seal on ikka väga palju neid 5.70, 5.80 mehi. See saab väga põnev võistlus olema."

Tokyo olümpianorm on meeste teivashüppes 5.80. Selle täitmiseks on Haamril veel üks võimalus – nädalavahetusel peetavad Eesti meistrivõistlused.