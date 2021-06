Britid saadavad esimest korda olümpiale mustanahalise naisujuja

24-aastane Dearing tuli eelmisel nädalalõpul Portugalis toimunud kvalifikatsioonivõistlusel 47 ujuja seas neljandaks ja kinnitati reedel koondisesse.

"Ma olen väga õnnelik, et olen isik, kes selle barjääri murrab," lausus Dearing ajakirjanikele. "See on tõesti põnev moment mulle ning mustanahaliste ajaloos ja kultuuris. Samas on kahju, et jõudsime selleni alles 2021. aastal."

Suurbritannia olümpiakoondisesse on varem kuulunud kaks mustanahalist meesujujat: esimesena võistles 1976. aastal Montrealis Kevin Burns ja teisena 1980. aastal Moskvas Paul Marshall.