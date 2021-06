VAATA OTSE | Flora võib võiduga Kalju vastu tõusta tabeliliidriks

Eesti Premium liigas kohtuvad A. Le Coq Arenal viimased kaks Eesti meistrit, FC Flora ja Nõmme Kalju.

Flora liigahooaeg on kulgenud seni ilma suuremate probleemideta ning 12 mängu jooksul on vaid kahel korral punkte kaotatud, kui aprillis lepiti kahel korral viigiga. Võidu korral on Jürgen Henni hoolealustel võimalik tõusta tabelis FCI Levadiast mööda esimeseks ning neil oleks veel konkurentidega võrreldes üks vähempeetud mäng.

Viimati mängis Flora 21. juunil, kui võeti 3:0 võit Tammeka üle. Viimase nelja mänguga ei ole Florale löödud ühtegi väravat.

Nõmme Kalju hooaeg on kulgenud pigem raskelt ja 14. vooru järel kaotatakse liidritele juba 11 punktiga. Samas on Kalju vorm viimasel ajal olnud parem ja oma viimase kaotuse pidid nad vastu võtma kuus mängu tagasi just Flora käest.

Kalju pidas oma viimased mängud mai lõpus, kui FC Kuressaare alistati 2:0 ja Tartu JK Tammekaga lepiti 2:2 viiki.

Hooaja esimeses omavahelises kohtumises õnnestus Floral tänu Rauno Alliku 85. minuti väravale oma paremus maksma panna.