Ajalugu teinud hiinlane pääses Wimbledoni põhiturniirile

Zhizhen Zhangist saab järgmisel nädalal esimene Hiina mees profitenniseajastul, kes on mänginud Wimbledoni põhiturniiril.

Maailma 178. reket Zhang tagas neljapäeval endale koha põhiturniiril alistades kvalifikatsiooniringis argentiinlase Francisco Cerundolo 6:0, 6:3, 6:7 (4), 7:6 (6).

24-aastane Zhang on alles neljas Hiina mees, kes alates profitenniseajastu algusest 1968. aastal, on üksikmängus põhiturniiril mänginud.

Wu Di (2013, 2014, 2016), Zhang Ze (2014, 2015) and Li Zhe (2019) on ülejäänud kolm, aga nemad on osalenud kõik Austraalia lahtistel meistrivõistlustel.

Wimbledon, mis oli ainuke suure slämmi turniir, mis 2020. aastal koroonapandeemia tõttu ära jäeti, algab 28. juunil.