Seenioride karikavõistluste esimene etapp peetakse 10. juulil

Eesti Jalgpalli Liidu eestvedamisel toimuvad kuuendat aastat seenioride karikavõistlused, kuhu on oodatud osalema 45-aastased ja vanemad mängijad. Avaetapp ootab ees 10. juulil Pärnus.

Seenioride karikavõistlustega pakutakse 45+ vanuseklassi endistele mängijatele ja harrastajatele sportimisvõimalust koos võistlusmomendiga. Tänavu on turniiril lubatud osaleda mängijatel, kes on sündinud 1976. aastal või varem. Lisaks tohib võistkonda registreerida kaks mängijat, kes on sündinud aastatel 1977-1981.

Etapid peetakse ühepäevaste turniiridena ning paremusjärjestus pannakse paika etappidel teenitud punktide põhjal. Esimene etapp peetakse 10. juulil Pärnu Rannastaadioni harjutusväljakul. Teine etapp on planeeritud 8. augustile Tallinnasse Sportland Arenale ning kolmas etapp toimub 19. septembril Sportland Arenal.