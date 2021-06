Selgus USA korvpallikoondise koosseis Tokyo olümpiaks

Meeskonna nimistusse kuuluvad Bam Adebayo, Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant, Jerami Grant, Draymond Green, Jrue Holiday, Zach LaVine, Damian Lillard, Kevin Love, Khris Middleton ja Jayson Tatum.

USA meeste korvpallikoondis on olümpiakulla kokku võitnud 15 korral. 2016. aastal Rios alistati finaalis Serbia 96:66, neli aastat varem Londonis võideti Hispaaniat 107:100.

