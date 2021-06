Naisratturite profitiimi juht sai ahistamise tõttu tegutsemise keelu

Doltcini-Van Eycki nimelise Belgia rattatiimi juhile Marc Bracke'ile määrati kolme aasta pikkune spordis tegutsemise keeld, kui ilmnes, et mees on naisrattureid seksuaalselt ahistanud.

Mitmete ratturite sõnul nõudis Bracke neilt pesupilte.

Keelu määras Rahvusvaheline Jalgratturite Liit (UCI), nimetades kaasust olulise pretsedendi loojaks ja võitluseks seksuaalse ahistamise vastu.

Doltcini-Van Eycki tiim kinnitas, et Bracke kaebab otsuse edasi.

Üheks naiseks, kes Bracke'i tegudest avalikult rääkis, oli Prantsuse rattur Marion Sicot. Belgia tiim leidis, et UCI poleks pidanud Sicot' kaebust uurima hakkama, sest tegemist on naise katsega suunata rahvusvahelise jalgrattaorganisatsiooni tähelepanu Sicot' dopingujuhtumilt eemale.

Sicot postitas peale karistuse avaldamist sotsiaalmeediasse sõnumi, et teda valdab hea tunne, sest kaheaastane uurimine on lõpule jõudnud ning asjaosaline on karistada saanud. Küll aga valmistab ta Bracke'i osas ette ka ametlikku kriminaalkaebust.

Bracke'ile määratud keelu kohaselt ei tohi mees kolm aastat spordivaldkonnas üheski rollis kaasa lüüa ning enne treenerilitsentsi tagastamist peab ta läbima seksuaalse ahistamise osas teadlikkuse tõstmise kursused.