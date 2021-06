Hellat püsib EM-i avapäeva järel kõrges mängus

Hellati sõnul alustas ta ringi hästi. "Mängisin esimesed seitse rada soliidselt ja ilma suuremate vigadeta, peale seda olin avalöökidega veidi raskustes, kuid suutsin hea lähimänguga tulemust hoida ning võitlesin lõpuni," ütles Hellat.

Kevin Christopher Jegersi esimese ringi tulemuseks oli +2, Mattias Varjunil +6 ja Richard Tederil +10. Avapäeva järel juhib mõneti üllatuslikult taanlane Alexander Frances resultaadiga -8.

Jegers suutis enda sõnul palli hästi mängus hoida. "Proovisin suuri vigu vältida, aga kahjuks tuli eelviimasel rajal üks sisse. Lähestumislöökidega ei saanud ma palli just lipule just kõige lähemale, selle tõttu tuli ka vähe birdiesid. Kõik muu õnnestus ja selle üle on hea meel," ütles ta.

Varjun ütles, et vähene tuul tegi raja läbimise harjutusrajast lihtsamaks. "Alustasin kehvasti radadel, kus tehakse palju birdie'sid ja pärast seda suutsin teha keerulistel radadel palju par'e, aga mitte enamat," kommenteeris Varjun.

Tederi jaoks oli tegemist muret tekitava päevaga. "Suutsin mitu avalööki paremale kadunuks lüüa. Ülejäänud mänguga jäin üsna rahule. Raualöögid olid head, puttamine oli ka üsna tulemuslik. Kokkuvōttes jäi terve mäng avalöökide taha," ütles Teder uue päeva ootuses.