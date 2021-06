Eesti lauatennisemängija sai EM-il paarismängus väärt võidu

Vainula sõnul on Reinholdsiga koos mängitud juba pikka aega. "EM-iks valmistusime Eestis nädal aega, lisaks mängime koos samas Eesti meistriliiga võistkonnas," ütles Vainula. "Meil on Artursiga hea klapp ning pärast pikka pausi on väga tore taas koos treenida ja mängudeks valmistuda," lisas ta.

Reinholds ütles, et alustas ise mängu liiga uimaselt ja sellepärast tuli esimeses geimis vastu võtta kaotus. "Tegin alguses palju vigu, kuid saime Vallotiga aru, et meil on siiski võimalus mäng võita. Me oskame kaitsva stiiliga võistkondade vastu hästi mängida ning vastased olid oma tavapärase mängupildiga võrreldes väga passiivsed," kirjeldas mängu Vainula paariline Reinholds.

Vainula sõnul keeras mängu nende kasuks Eesti-Läti duo kiire kohanemine. "Kuna alustasime mängu kehvasti, siis vastased hakkasid meid alahindama. See aitas kindlasti kaasa," ütles Vainula lõpetuseks.