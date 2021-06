Siim-Sander Vene korraldatud turniirilt pääseb üks Eesti tiim Euroopasse

"Tegemist on selle suve Eesti ühe tähtsaima 3×3 turniiriga, sest FIBA 3×3 Challengerile pääsemine on üsna keeruline ning Haapsalu on sel suvel ainus võimalus, kus võib olla kindel, et võitjatiim tuleb Eestist," ütles Eesti Korvpalliliidu 3×3 valdkonna juht Reigo Kimmel, kelle sõnul oodatakse Haapsalu eliit sarja turniirile vaid Eesti võistkondi.

Loe pikemalt portaalist Korvpal24.ee.