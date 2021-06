VAATA OTSE | Slovakkia väravavahi apsakas aitas Hispaania juhtima

Euroopa meistrivõistluste eel koroonaprobleemide küüsi langenud Hispaania pole seni väravate löömisega hiilanud. Mängitakse jalgpalli, mille eesmärgiks tundub olevat pigem palli valdamine, mitte väravavõrgu sahistamine. Samas, tiki-taka ja palliga väravasse jooksmine ongi Hispaania stiil olnud ja neile varasemalt ka edu toonud.

Turniiri esimeses kohtumises Rootsi vastu vallati palli lausa 85 (!!!) protsenti mänguajast ning tehti 917 söötu rootslaste 162 vastu. Tõsi, väravale tehti isegi 17 pealelööki, kuid raami jõudis neist vaid viis. Tulemuseks väravateta viik.

Poola vastu oli mängupilt suhteliselt sarnane. Pallivaldamine 76 protsenti, 708 söötu, 12 lööki ja viis neist raami. Alvaro Morata jõudis lõpuks küll väravani, kuid samaga vastas Robert Lewandowski. Gerard Moreno eksis penaltil ja järjekordne viik oli tõsiasi. Viik Slovakkiaga viiks Hispaania edasi juhul, kui Poola ei võida Rootsit, sest neutraalne väravate vahe asetaks hispaanlased parimaks kolmanda koha meeskonnaks. Võit kindlustaks vähemalt teise koha.

Slovakkia on tänu esimeses voorus teenitud 2:1 võidule küllaltki heas seisus. Rootsile kaotati küll 0:1, ent viik Hispaaniaga viiks slovakid kindlalt teisena edasi. Ka kaotuse puhul on võimalik kaheksandikfinaali jõuda, kuid alla ei tohi jääda enam kui väravaga ning ise tuleb skoorida vähemalt kahel korral, et kolmandate kohtade võrdluses oleks šanss edasi minna.