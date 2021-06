Piirangute leevenemine lubab ümber Viljandi järve jooksjad korraga rajale

"Esialgu me osalejate piirarvu ei tõsta ning starti lubatakse 2000 jooksjat ja kepikõndijat," lausus Viljandi järve jooksu korraldustoimkonna juht Mati Jürisson. Otsustatud pole praegu ka seda, kas publik staadionile pääseb või tuleb pealtvaatajatel jooksupidu jälgida raja ääres nagu eelmisel aastal.

Et valitsus on viimase kuu jooksul piiranguid üsna tuntavalt pehmendanud ning koroonaviirusesse nakatunute hulk on jõudsalt vähenenud, on Viljandi järvejooksu korraldajad 1. augustil kell 12 startiva jooksu osas lootusrikas, et erinevalt mullusest saab kõik osalejad lähetada rajale korraga. Registreerunute piirmäär jääb paika ning rohkem kui 2000 jooksjat ja kepikõndijat 1. augustil starti ei lubata. Sarnaselt eelmisele aastale tuleb seega augusti vältel soovijatele ka virtuaaljooks. Sarnaselt mullusele kehtib virtuaaljooksul taas reegel, et joosta tuleb ümber Viljandi järve.

Kuus nädalat enne suurjooksu starti on end 92. korda peetavale ümber Viljandi järve jooksule kirja pannud üle 1500 jooksja ja kepikõndija.

Korraldajad otsivad 1. augustiks ka vabatahtlikke, kes tahavad kaasa aidata suurjooksu korraldamisele. "Abi vajame eeskätt stardinumbrite jagamisel ning osalejatele mõeldud pakihoiu töö korraldamisel," ütles Jürisson.

Ümber Viljandi järve jooks on Eesti vanim traditsiooniliselt peetav rahvaspordivõistlus. Esimest korda joosti ümber järve 1928. aastal ning alates 1931. aastast ei ole ühelgi aastal võistlus pidamata jäänud. Mullu tuli pandeemiapiirangute tõttu lükata jooks 1. augustile ning ka siis said korraldajad starti lubada 2000 osalejat ning jooksjad jagati ära kahe stardi vahel.

Viljandi järvejooks kuulub ka Selver Eesti Linnajooksude sarja ning on nagu mullugi nimetatud sarja hooaja esimene võistlus.